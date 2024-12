Max Verstappen lidera o ranking dos pilotos mais bem pagos da F1; veja o top 10

Max Verstappen continua a brilhar dentro e fora das pistas. Após conquistar seu quarto título mundial na Fórmula 1, o piloto de 27 anos também manteve o posto de mais bem pago da categoria, pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com a lista divulgada pela revista “Forbes”.

Em 2024, Verstappen recebeu um impressionante total de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 363 milhões,na cotação atual) só de salário, um recorde. A isso se somaram US$ 15 milhões (cerca de R$ 91 milhões) em bônus, totalizando R$ 454 milhões.

Esse montante é superior ao recebido no ano anterior (R$ 423 milhões), com uma diferença de R$ 108,9 milhões em relação a Lewis Hamilton, o segundo colocado.

Hamilton, piloto da Mercedes, ganhou US$ 55 milhões em salário (cerca de R$ 333 milhões), além de R$ 12 milhões em bônus. Porém, em 2025, o britânico se transferirá para a Ferrari, e espera-se que seu novo contrato o leve de volta à posição de piloto mais bem pago, segundo a “Forbes”.

O terceiro lugar é ocupado por Lando Norris, da McLaren, que subiu da sexta posição em 2023. Embora seu salário seja inferior ao de outros pilotos no topo da lista, ele recebeu a maior quantia em bônus: US$ 23 milhões (R$ 139 milhões). Norris, junto com Oscar Piastri, desempenhou papel fundamental na quebra do longo jejum da McLaren no campeonato de construtores, conquistado pela última vez em 1998.

Além dos três primeiros, a lista dos dez pilotos mais bem pagos inclui Fernando Alonso, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Carlos Sainz e Pierre Gasly.

Veja o ranking dos pilotos mais bem pagos da F1 em 2024

Max Verstappen – Equipe: RBR | Salário Anual: R$ 363 milhões | Bônus: R$ 91 milhões | Valor Total: R$ 454 milhões Lewis Hamilton – Equipe: Mercedes | Salário Anual: R$ 333 milhões | Bônus: R$ 12 milhões | Valor Total: R$ 345 milhões Lando Norris – Equipe: McLaren | Salário Anual: R$ 73 milhões | Bônus: R$ 139 milhões | Valor Total: R$ 212 milhões Fernando Alonso – Equipe: Aston Martin | Salário Anual: R$ 145 milhões | Bônus: R$ 21 milhões | Valor Total: R$ 166 milhões Charles Leclerc – Equipe: Ferrari | Salário Anual: R$ 91 milhões | Bônus: R$ 73 milhões | Valor Total: R$ 164 milhões George Russell – Equipe: Mercedes | Salário Anual: R$ 91 milhões | Bônus: R$ 48 milhões | Valor Total: R$ 139 milhões Oscar Piastri – Equipe: McLaren | Salário Anual: R$ 30 milhões | Bônus: R$ 103 milhões | Valor Total: R$ 133 milhões Sergio Pérez – Equipe: RBR | Salário Anual: R$ 73 milhões | Bônus: R$ 45 milhões | Valor Total: R$ 118 milhões Carlos Sainz – Equipe: Ferrari | Salário Anual: R$ 61 milhões | Bônus: R$ 54 milhões | Valor Total: R$ 115 milhões Pierre Gasly – Equipe: Alpine | Salário Anual: R$ 61 milhões | Bônus: R$ 12 milhões | Valor Total: R$ 73 milhões

Quando começam as corridas da F1 2025?

A temporada 2024 da F1 chegou ao fim com a vitória de Lando Norris no GP de Abu Dhabi, neste domingo, 8. Agora, a contagem regressiva para o início de 2025 começa, com o campeonato se iniciando em 16 de março, no GP da Austrália.