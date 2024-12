Será sepultado neste domingo (29), no Cemitério São João Batista, em Rio Branco, o médico José Maria Ribeiro, de 61 anos. Formado na Bolívia, ele clinicava no Acre e morreu na manhã de sábado no Pronto Socorro de Rio Branco, de parada cardíaca.

Seu falecimento foi comunicado por amigos e familiares, que confirmaram a parada cardíaca. O velório está ocorrendo na funerária São Francisco, na Rua Isaura Parente, no bairro do Bosque. O sepultamento será às 16 horas deste domingo.