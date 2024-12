Mega da Virada sorteia o maior prêmio da história com R$ 600 milhões; apostadores já podem fazer sua “fezinha”

Este será o maior valor pago pela Mega da Virada em toda a história do sorteio e para os apostadores que não perdem a oportunidade de fazer a famosa “fezinha”, a partir desta quarta (18/12), todas as apostas feitas na cartela da Mega-Sena já serão destinadas à Mega da Virada.

A Caixa Econômica Federal vai sortear os seis números da Mega da Virada, com prêmio estimado em R$ 600 milhões, no último dia do ano (31/12), às 20h. A bolada é resultado de diversos bolões, várias cartelas simples/múltiplas e demais estratégias dos apostadores para acertar as dezenas. O sorteio pode ser acompanhado ao vivo por meio do canal da Caixa no YouTube ou pelo Facebook.

A partir desta quarta-feira (18/12), todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega da Virada. Considerado o maior concurso da Caixa Econômica, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números e assim por diante.

Para participar da Mega da Virada é necessário que o jogador seja maior de idade e marque de seis a 15 dezenas no bilhete, verificando as opções disponíveis de preço por cartela. A cartela simples, de seis dezenas, custa R$ 5,00. Para os jogos online, pelo aplicativo ou pelo site da Caixa, é preciso gastar, pelo menos, R$ 30.