Mega-Sena sorteia R$ 16 milhões e mais: veja outros sorteios e prêmios da semana

O sorteio do próximo concurso da Mega-Sena será nesta terça-feira, 17. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 16 milhões.

Este será o último sorteio regular da Mega-Sena de 2024. A partir de quarta-feira, 18, as apostas serão exclusivas para o sorteio da Mega da Virada, estimado em R$ 600 milhões.

Além da Mega-Sena, outras loterias estão com prêmio acumulado. Veja abaixo o valor estimado dos prêmios e a data dos próximos sorteios:

Lotofácil

Sorteio em 16/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 6 milhões

Quina

Sorteio em 16/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 17 milhões (acumulada)

Lotomania

Sorteio em 16/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 9,5 milhões (acumulada)

Dia de sorte

Sorteio em 16/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 400 mil (acumulada)

Dupla sena

Sorteio em 17/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 1,6 milhão (acumulada)

Mega-Sena

Sorteio em 17/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 16 milhões (acumulada)

Timemania

Sorteio em 17/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 100 mil

Super sete

Sorteio em 17/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 150 mil

+Milionária

Sorteio em 18/12/2024

Estimativa de prêmio: R$ 29 milhões (acumulada)

Veja a probabilidade de acerto em cada loteria

Loteria Federal: 1 chance em 100.000

1 chance em 100.000 Dia de Sorte: 1 chance em 2.629.575

1 chance em 2.629.575 Loteca: 1 chance em 2.391.485

1 chance em 2.391.485 Lotofácil: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 Super Sete: 1 chance em 10.000.000

1 chance em 10.000.000 Lotomania : 1 chance em 11.372.635

: 1 chance em 11.372.635 Dupla Sena: 1 chance em 15.890.700

1 chance em 15.890.700 Quina: 1 chance em 24.040.016

1 chance em 24.040.016 Timemania : 1 chance em 26.472.637

: 1 chance em 26.472.637 Mega-Sena : 1 chance em 50.063.860

: 1 chance em 50.063.860 +Milionária: 1 chance em 238.360.500

Confira aqui as regras de cada uma das modalidades das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

Todos os concursos são transmitidos a partir das 20h, pelo canal da CAIXA no YouTube.