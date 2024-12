Memphis desconversa sobre papo com Neymar, mas admite: “Amaria jogar com ele no Corinthians”

Melhor em campo na vitória do Corinthians sobre o Bahia por 3 a 0, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Memphis Depay tem tido dias cheios. Além de ter ajudado a encaminhar a classificação do Timão para a próxima edição da Conmebol Libertadores, o holandês teve um recente encontro com Neymar e admitiu ter vontade de jogar ao lado do astro brasileiro.