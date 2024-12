Mesmo com chuvas, balsas que levam mercadorias para município isolado do Acre ainda estão ‘empacadas’

Em decorrência das chuvas que vem atingindo a região, o nível das águas do rio Purus vem registrando aumento nos últimos dias, fator que possibilita as viagens em embarcações. Contudo, a navegação para a cidade de Santa Rosa ainda não está ocorrendo em sua totalidade.

De acordo com o radialista Pelegrino Ferreira, morador em Santa Rosa, algumas balsas que transportam mercadorias para aquele município ainda estão empacadas, pois em alguns trechos do rio não está dando para passar.

“Verificamos realmente esse aumento no volume das águas, porém, ainda há dificuldades na navegação. Esperamos que a situação possa melhorar com a intensificação do inverno”, destacou.

Na semana passada, os moradores enfrentaram percalços devido a falta de alguns itens básicos no comércio local. Para se ter uma ideia, não tinha gás de cozinha em Santa Rosa. “No forte do verão, vivenciamos uma realidade muito dura aqui em Santa Rosa, com a falta de vários produtos”, relatou.

Santa Rosa é uma das cidades mais isoladas do Acre, visto que, não tem acesso via terrestre.