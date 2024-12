Ministro anuncia R$ 100 mi para reconstrução de ponte entre MA e TO

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou nesta segunda-feira (23/12) que o governo federal vai destinar entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões para a reconstrução da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão e Tocantins. A estrutura desabou nesse domingo (22/12).

O titular da pasta visitou o local do acidente ao lado dos governadores Carlos Brandão, do Maranhão, e Wanderley Barbosa, de Tocantins, além do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão. Renan Filho também informou que haverá um decreto emergencial para acelerar a reconstrução da estrutura.

Além disso, será aberta sindicância para apurar as causas e eventuais responsabilidades relativas ao desastre.

Segundo o ministro, a ponte deve ser entregue em 2025. “Temos todas as condições técnicas para reconstrução e também os recursos financeiros necessários”, ressaltou Filho.

Desabamento

O acidente aconteceu nesse domingo (22/12), na BR-226, sobre o rio Tocantins, na Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA).

A Polícia Militar do Tocantins confirmou a morte de duas pessoas no desabamento. A estrutura cedeu sobre o Rio Tocantins, causando o óbito de uma mulher, de 25 anos, e de um homem, de 42. Outras 16 pessoas estão desaparecidas.

Dois caminhões atravessavam a ponte no momento do desabamento. Um transportava ácido sulfúrico, e outro carregava defensivo agrícola.

Confira o vídeo do momento em que a ponte desaba: