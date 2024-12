Waldez Góes chega ao Acre pela 4ª vez no ano e participa de seminário promovido por Alan Rick 

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Goes, chegou ao Acre nesta quinta-feira (19) para participar do seminário “A solução para o saneamento básico na Amazônia – O Modelo Inovador do Amapá”, promovido pelo senador Alan Rick.

O evento acontece na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em Rio Branco.

Esta já é quarta vez que Waldez vem ao Acre só em 2024. Sua vinda nessa ocasião não envolve apenas a representação do Governo Federal nas discussões, mas o trabalho desempenhado pelo ministro, no âmbito do saneamento básico, quando foi governador do Amapá, de acordo com Alan Rick.

“Quero aqui agradecer o retorno do ministro Waldez ao Acre. Ele foi um grande aliado, com os recursos que destinou, nos momentos em que o Acre enfrentou grandes crises com as cheias e secas registradas nesse ano tão difícil. Nos deu a mão quando muito precisamos. Foram mais de R$ 33 milhões destinados ao povo acreano pelo MDR”, enfatizou o senador.

“Queremos aqui ajudar na construção de um modelo de saneamento básico que venha sanar tantos problemas enfrentados pela população acreana. Os números da Amazônia são alarmantes, e os do Acre, infelizmente, também. No Amapá, Waldez implantou um projeto inovador de concessão pública, que está dentro do escopo do novo Marco Nacional do Saneamento. O modelo adotado pelo Amapá é referência em recursos captados para os municípios, qualidade dos serviços. O Amapá parece muito com o Acre no sentido das cheias e secas e, por isso, temos muito a aprender com o ministro”, concluiu Alan.

Waldez disse que os problemas do saneamento básico são complexos e destacou que as saídas para os mesmos problemas são de “ordem coletiva”.

“O Acre teve a oportunidade de fazer isso junto com o Amapá, mas não fez. Temos agora a chance de fazer diferente. Na época, enquanto governador, fiz essa modelagem em 6 anos, mas hoje é possível fazer isso em um ano, com coalisão, planejamento e coletividade porque os problemas do saneamento básico são complexos. As saídas também são. Mas estou aqui disponível e feliz com esse convite do Alan, retornando ao Acre e sendo tão bem recepcionado”, explicou o ministro.

Marcaram presença no evento a vice-governadora Mailza Assis; o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; o desembargador Francisco Djalma, representando o TJAC; a promotora Rita de Cássia, representando o MPAC; e o presidente da OAB, Rodrigo Aiache.

Prefeitos de vários municípios do Estado também marcaram presença no evento.

Lula libera recurso para reconstruir ETA 2

Na ocasião, Waldez anunciou a liberação de R$ 16,8 milhões pelo Governo Federal para a Prefeitura de Rio Branco executar a obra de reconstrução da ETA 2, que teve parte de sua estrutura comprometida após um desbarrancamento registrado ainda nesta semana.

O documento com a liberação do recurso foi assinado na última segunda-feira pelo presidente Lula.