Monitorado apanha muito, após pedir carona em ônibus e ameaçar motorista com faca

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Samy Mendes de Oliveira, 40 anos, foi agredido com socos e chutes dentro de um ônibus de transporte coletivo após pedir carona e ameaçar o motorista, na noite desta terça-feira (3), na avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Samy estava em uma parada de ônibus e entrou no veículo pedindo carona. Diante da recusa do motorista, que pediu que ele descesse, Samy, irritado, teria ameaçado o trabalhador com uma faca que portava na cintura. Passageiros reagiram e começaram a agredi-lo com socos e chutes, atingindo sua cabeça, rosto e corpo. Após as agressões, o detento desceu do ônibus e, mesmo ferido, conseguiu caminhar por alguns metros antes de cair na entrada de uma farmácia.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito, que passavam pelo local, foram abordados por populares e, ao verificarem a situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, e os paramédicos prestaram os primeiros socorros, encaminhando Samy ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.