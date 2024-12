Morre Jonas Almeida, pioneiro da cardiologia no Acre, após mais de 30 anos de dedicação à saúde pública

É com profundo pesar que a comunidade acreana se despede do Dr. Jonas Almeida Xavier, médico cardiologista que faleceu nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. Com mais de 30 anos de dedicação à saúde do estado, Dr. Jonas foi um dos pioneiros da cardiologia no Acre, com atuação destacada nas Unidades Mistas de Vila Campinas e Plácido de Castro.

Seu trabalho incansável e seu compromisso com o bem-estar da população acreana são legados que perdurarão por gerações. Dr. Jonas foi uma figura admirada, não só pelo seu vasto conhecimento médico, mas também pela sua dedicação à saúde pública e pela humanidade com que tratava cada paciente.

O Conselho Regional de Medicina do Acre lamenta profundamente o falecimento do médico Dr. Jonas Almeida Xavier, ocorrido nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. Dr. Jonas foi um pilar da cardiologia no Acre, contribuindo com seu conhecimento e experiência para o bem-estar da população acreana. O CRM-AC se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor.

O velório está sendo realizado a partir das 16h na Capela São João Batista, em Rio Branco, e amigos e familiares podem prestar suas últimas homenagens ao profissional que dedicou sua vida à medicina no Acre.