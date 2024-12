Morre Tião Morais, empresário e sociólogo do Acre, aos 60 anos

Morreu aos 60 anos nesta terça-feira (17), o dono da Autopeças e Mecânica Reinalcar, em Rio Branco, Tião Morais. A família confirmou o velório no inicio desta manhã na Funerária São Francisco, capela 2, na capital.

Nascido em Bertolinia, no Piauí, o também sociólogo morava no estado acreano há mais de 30 anos. Além do empreendimento, ele que foi estudante da Universidade Federal do Acre (Ufac), tem no histórico livros publicados na Biblioteca Nacional do Brasil.

“É com grande pesar que informamos o falecimento de Sebastião Pires de Morais. Ele foi uma pessoa amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações”, destacou a família em comunicado.