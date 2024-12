Mortes no trânsito crescem em Rio Branco e ocorrências chegam a quase 3 mil em 2024

Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apontam que o número de mortes em acidentes de trânsito em Rio Branco cresceu 4,8% em 2024, passando de 41 para 43 vítimas fatais.

Os meses com maior número de acidentes fatais foram junho e setembro, com seis mortes cada, seguidos por outubro, com cinco, somando somente esses três meses, um total de 17 mortes.

Com relação ao total de acidentes, o cenário também apresentou crescimento, em 11 meses, a cidade registrou 2.665 ocorrências.

Por outro lado, abril foi o único mês com redução no número de acidentes em relação ao ano anterior. Estes dados reforçam a necessidade de medidas urgentes para aumentar a segurança no trânsito da capital.

Aumento de vítimas fatais em 2024

Janeiro – 4

Fevereiro – 4

Março 4

Abril – 1

Maio -3

Julho – 6

Junho – 4

Agosto – 3

Setembro – 6

Outubro – 5

Novembro – 3