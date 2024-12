Motociclista colide com ônibus e é levado desacordado ao PS de Rio Branco

Um motociclista de 23 anos ficou desacordado após colidir com um ônibus na tarde deste sábado (21) no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Lua e Saturno, enquanto o motociclista realizava entregas na região.

A vítima, identificada como Geilson Souza do Nascimento, sofreu escoriações na perna esquerda. Segundo informações preliminares, ele trafegava pela rua Lua quando atingiu o ônibus que seguia pela rua Saturno.

O Samu foi acionado e realizou o atendimento inicial, encaminhando Geilson ao pronto-socorro da capital. Não foram divulgados detalhes sobre seu estado de saúde até o momento.

O Batalhão de Trânsito esteve no local, isolando a área e coordenando os trabalhos da perícia para apurar as circunstâncias do acidente. As investigações seguem em andamento.