Motociclista é empurrado por veículo, bate contra poste e é levado sobre capô de carro em Rio Branco

O motociclista de aplicativo Josiney Andrade do Nascimento, de 36 anos, conhecido popularmente como “Diney”, foi vítima de um grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (29), na rua 26 de Junho, na ladeira do Residencial Bonsucesso, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motociclista estava a caminho de buscar um passageiro na região da Baixada, trafegando no sentido centro-bairro em uma moto modelo Titan, de cor vermelha, quando foi surpreendido por um veículo modelo Cronos, de cor branca, que fazia ziguezague na pista.

O carro colidiu na traseira da motocicleta, arremessando a moto e a vítima contra um poste de energia elétrica. Após o impacto, Diney foi parar sobre o capô do veículo, que ainda o levou por cerca de 15 metros antes de o motociclista cair.

Uma testemunha relatou à reportagem que tentou seguir o veículo após o acidente, mas, ao chegar na rotatória do Residencial Bonsucesso, o motorista do carro parou e deu marcha à ré, aparentemente tentando atingi-la. Temendo por sua segurança, a testemunha desistiu da perseguição e voltou para ajudar Diney, que estava caído na via pública.

A esposa de Diney esteve no local do acidente e informou que ele trabalha como tratorista, utilizando o serviço de aplicativo para complementar a renda da família durante as horas de folga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para atender a ocorrência. Após os primeiros socorros no local, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco com um corte profundo no braço e perda momentânea de memória. Apesar disso, seu estado de saúde foi considerado estável.

O Policiamento de Trânsito esteve presente, isolou a área e acompanhou os trabalhos da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada para que a família providenciasse sua remoção.