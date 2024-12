Motociclista fica ferido em colisão com carro na Avenida Ceará, em Rio Branco

Na noite desta sexta-feira (27), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou Renato Silva de Almeida, de 27 anos, ferido na Avenida Ceará, em Rio Branco. O motociclista conduzia uma Honda BROS de placa NCW-5890 e colidiu com um Gol branco, de placa QLX-6338, ao sair de uma rotatória e invadir a via preferencial.

Renato sofreu ferimentos na cabeça, incluindo um trauma cranioencefálico moderado, além de escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao pronto-socorro da cidade.

O motorista do Gol permaneceu no local do acidente até a chegada das autoridades. O Batalhão de Trânsito foi acionado e realizou os procedimentos de rotina. As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.