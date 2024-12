Motorista de carreta envolvida em acidente com 41 mortos se entrega

O motorista de caminhão suspeito de ter causado um acidente que matou 41 pessoas na BR-116, em Minas Gerais, se entregou à polícia nesta segunda-feira (23/12). Ele era considerado foragido e se apresentou à delegacia de Teófilo Otoni acompanhado de um advogado.

A tragédia aconteceu na madrugada desse sábado (21/12). Três veículos se envolveram na ocorrência no Km 286 da BR-116, na localidade de Laranjinha, no município de Teófilo Otoni.

A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do acidente. Uma das hipóteses seria que o um pneu do ônibus envolvido teria estourado e causado a perda de controle da direção. Outra possibilidade seria de que o bloco de granito carregado pela carreta teria se soltado e atingido o ônibus.

Aguarde para mais informações