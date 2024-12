MP aciona Justiça contra professor suspeito de abusar de 12 crianças e adolescentes dentro de escola

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) entrou com uma ação judicial nesta terça-feira (10) contra um professor suspeito de abusar sexualmente de 12 crianças e adolescentes, com idades abaixo de 18 anos, em uma escola municipal no município de Pauini. O caso, que envolve vítimas de 2022 a 2024, foi identificado após um inquérito policial que apurou os atos cometidos pelo docente nas dependências da instituição de ensino.