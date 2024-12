Mulher espanca marido após ele tentar bater na sogra dentro do bar

Francisco Bruno, de 30 anos, foi vítima de agressão física pela própria esposa após ter agredido a sogra na madrugada deste domingo (22), nas proximidades da rotatória do bairro Tancredo Neves, no final da Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, a sogra de Francisco foi até o bar onde ele estava para “tomar satisfação”. Durante a discussão, Francisco teria partido para a agressão física contra a sogra. Para defender a mãe, a esposa de Francisco pegou uma ripa e desferiu vários golpes contra a cabeça do homem, que acabou desmaiando. Após o ocorrido, mãe e filha fugiram do local.

Populares que presenciaram a confusão acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Após estabilizar o quadro clínico, Francisco foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde foi atendido em estado de saúde estável.

Policiais militares do 3° Batalhão colheram informações no local para tentar localizar as envolvidas, mas elas ainda não foram encontradas.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também colheram informações iniciais, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).