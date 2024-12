Mulher filmada por não ceder janela para criança em avião ganha mais de 200 mil seguidores

O vídeo em que uma mãe expõe uma passageira que não aceitou trocar de lugar com seu filho viralizou nas redes sociais na quarta-feira (4) e gerou vários debates sobre o assunto. A mulher que não quis ceder janela para criança em avião, identificada como Jeniffer Castro, ganhou mais de 250 mil seguidores no Instagram apenas um dia após o vídeo ser publicado.

Na filmagem, Jeniffer aparece com fones de ouvido e de olhos fechados ocupando o assento ao lado da janela, enquanto uma mulher a critica por não ceder a poltrona para seu filho.

“Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa, porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende, mas a pessoa não tem nada e não quer trocar do nada!”, acusou a mulher.

Ao perceber que estava sendo gravada, a passageira tirou os fones e mostra reprovação à exposição de sua imagem, mas a mulher continuou.

“Tô gravando a sua cara porque você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante, no século XXI a pessoa não ter empatia com uma criança. Se fosse com um adulto, tudo bem, agora com uma criança é demais”.

A mulher postou o vídeo no TikTok, mas a maioria dos comentários que recebeu foram de pessoas criticando sua atitude e ela resolveu trancar seu perfil.

Já no perfil de Jeniffer, a maioria das pessoas a defendem. Mais de um advogado ofereceu ajuda para processar a mulher que a filmou por difamação.

Passageiros são obrigados a ceder janela para criança em avião?

Não existe nenhuma regra que obrigue os passageiros a cederem suas janelas para crianças em um avião, mas as pessoas podem aceitar trocar de lugar como gesto de cortesia.

Em alguns casos, as companhias aéreas até podem colocar famílias ou pessoas com crianças em assentos próximos à janela, dependendo da disponibilidade, para facilitar o conforto delas. Isso, contudo, não é uma exigência.

Em situações específicas, como em voos com maior ocupação ou se os assentos não são marcados para crianças, a decisão de ceder o lugar ficará ao critério do passageiro.

Algumas companhias, inclusive, só disponibilizam a opção de marcar o assento mediante pagamento de uma taxa. Nesses casos, reservar a poltrona na janela é mais caro.