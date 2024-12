Mulher que não cedeu janela em avião discute com mãe de criança na TV; assista

“Eu quero que as pessoas entendam que eu não sou inimiga da Jeniffer, que eu não tenho raiva da Jeniffer”, iniciou Aline. Na sequência, a apresentadora agradece sua participação no programa, mas ela segue falando com a bancária.

Isso porque, o vídeo divulgado nas redes sociais não foi gravado pela mãe da criança, mas sim por uma mulher chamada Eluciana Cardoso, que presenciou a confusão.

“Eu não pedi para gravarem vídeo meu e jogarem na internet, não era eu que tinha que fazer um pronunciamento”, continuou a bancária. Aline então discordou: “Eu digo que você teve a oportunidade de esclarecer os fatos”.

Entenda o caso

O vídeo viralizou, nesta quarta-feira (4), gerando polêmica nas redes sociais. A imagem mostra uma mulher com fones de ouvido, no assento da janela do avião. Ela foi gravada e exposta por uma mulher chamada Eluciana Cardoso, depois que se negou a trocar de lugar com uma criança, que não era filho dela.

Na filmagem, a passageira Jeniffer Castro está de olhos fechados, escorada próxima à janela da aeronave, enquanto uma mulher grava e a crítica por não ceder o lugar para seu filho.

“Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa, porque se a pessoa tem algum problema, uma deficiência, a gente entende. Mas a pessoa não tem nada e não quer trocar do nada!”, acusou a mulher.

Quando se deu conta que estava sendo gravada, a passageira tirou os fones com calma e questionou a exposição.

Eluciana, continuou com os xingamentos. “Tô gravando a sua cara, porque você não tem empatia com as pessoas. Isso é repugnante, no século 21 a pessoa não ter empatia com uma criança. Se fosse com um adulto, tudo bem, agora com uma criança é demais”, disse.

Depois do desentendimento, a filha de Eluciana postou o vídeo nas redes sociais, esperando apoio. No entanto, a maioria das pessoas criticou a atitude.