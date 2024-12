Mulher viraliza e ganha 200 mil seguidores após ser traída por pastor

Pode parecer cena de filme, mas é a vida real. Aryana Medeiros fez um exposed do marido, Ruan Sérgio, durante um culto na igreja liderada por ele. A mulher delatou o caso extraconjugal do líder religioso com uma das fiéis, também comprometida.

Com a repercussão do assunto, Aryana ganhou mais de 200 mil seguidores após o vídeo viralizar na internet. Nas imagens, ela dá detalhes da traição e mostra “provas” da deslealdade do pastor e da colega. O caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

“Tá aí os prints pra quem quiser ver as mensagens, [pra] se vocês quiserem acreditar ou não. Ela é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa”, falou. Em seguida, a moça partiu para cima do marido e da amante, instalando o caos no templo.

Depois da confusão, que teve até troca de tapas e socos, a mudança na biografia do perfil de Ruan Sérgio foi alvo de chacota e chamou atenção. Porém, a conta foi excluída: “Pastor safado! Pega mulher de amigo, trai a esposa e ainda leva a amante pra dentro de casa! Falso profeta.”

Agora, famosa nas redes sociais, Medeiros garantiu que não esperava receber tanto apoio “Tô chocada até agora, gente! Deus sabe que não era minha intenção, mas Deus sabe o que faz”, comentou.

Aryana ainda agradeceu a fama repentina aos novos seguidores: “Estou em choque de como está grande isso aqui. Muito obrigada a todos que estão me apoiando e todas as palavras de amor e carinho. Deus abençoe a todos vocês.”

O engajamento de Aryana Medeiros surpreende. Depois do barraco vir à tona, ela passou a ter quase 500 mil views nos storys. Além disso, o registro da briga conta com mais de 3 milhões de visualizações. Eita!

Assista o momento em que Aryana Medeiros expôs a traição do marido: