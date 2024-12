Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist vende empadas nas ruas do Rio

Aex-musa dos anos 1990, Regininha Poltergeist, 53, começou a vender empadas feitas por ela na Rua Dias da Cruz, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. A atriz compartilhou em seu Instagram fotos de sua nova atividade, chamando o local de “meu espaço de trabalho”. A mudança de vida ocorre após um período de internação psiquiátrica em agosto, quando foi diagnosticada com transtorno psicótico e passou por tratamento no Instituto Philippe Pinel e no CAPS II Clarice Lispector.

Com formação em balé clássico pelo Theatro Municipal do Rio, Regininha também atuou como professora antes de ingressar no mundo das celebridades. Sua trajetória ganhou destaque no início dos anos 1990, quando recebeu o apelido de Fausto Fawcett e participou do show Básico Instinto, ao lado de outras personalidades da época. Ela também estampou capas de revistas masculinas, como a Playboy, consolidando sua fama como uma das musas daquela década.

Atualmente, Regininha busca uma nova fonte de renda com a venda de empadas e permanece conectada com seus seguidores nas redes sociais.