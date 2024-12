Namorada de Liam Payne posta tributo ao cantor quase 2 meses após a sua morte

A namorada do cantor britânico Liam Payne, Kate Cassidy, 25, postou uma homenagem ao ex-integrante do One Direction, quase dois meses após a sua morte. O artista faleceu aos 31 anos, em 16 de outubro, após cair da sacada do terceiro andar do hotel onde estava hospedado na Argentina.

O post, que já reúne 1,6 milhões de curtidas, foi o primeiro realizado em sua conta do TikTok após o falecimento do cantor. Por lá, ela uniu diversos vídeos ao lado de Liam e citou em sua legenda: “Eu te amo”. Nos comentários, diversos internautas brasileiros enviaram mensagens de carinho à modelo, que após a morte de Liam, já havia compartilhado um carrossel de fotos ao lado do ex-One Direction. Veja acima. O astro foi sepultado em uma despedida que reuniu diversas celebridades em 20 de novembro, na Igreja de St Mary, em Amersham, na Inglaterra, mais de um mês após sua trágica morte.