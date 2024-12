Nasce Arthur, filho de Isabel Veloso e Lucas Borbas

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas, usou as redes sociais neste domingo (29) para anunciar o nascimento do filho do casal, o pequeno Arthur, e agradecer a Deus pelo parto da esposa. No clique dos dois dentro do bloco cirúrgico, ele escreveu: “Obrigado Deus”. O bebê nasceu com sete meses.

A jovem de 18 anos, diagnosticada com câncer, antecipou o parto para garantir a saúde dela e da criança. Na últimas semanas, o casal informou que não iria expor o nascimento da criança, mas, segundo eles, a informação foi vazada por funcionários do hospital onde ela está internada e por isso decidiram publicar sobre a situação.

Parto prematuro

Isabel já havia anunciado que seu bebê nasceria prematuro, já que ela não teria condições de levar a gestação até o final.

A influenciadora explicou que equipe médica optou por antecipar o parto, pois seria arriscado para a saúde dela e do bebê. “A mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final, devido à quimio que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões”, contou ela após a internação.

Convívio com o câncer

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, quando tinha 15 anos. Posteriormente, ela fez transplante de medula óssea e chegou a ser curada. No entanto, em janeiro deste ano, ela recebeu a informação de que o câncer havia voltado e não havia mais tratamento eficaz.

Inicialmente, Isabel teve a notícia de que teria seis meses de vida, ou seja, que ela viveria até julho, mas o tumor estabilizou. Em 11 de agosto, a influenciadora relatou que está grávida do seu primeiro filho. Em outubro, Veloso anunciou o aumento do tumor e, depois disso, o retorno para a quimioterapia.