Natal no streaming: 8 lançamentos temáticos para entrar no clima

O espírito natalino está no ar e, para quem deseja passar a data dando play em novas produções, os serviços de streaming não ficam de fora da comemoração.

Há uma variedade de lançamentos nas principais plataformas neste ano, que vão desde comédias românticas até animações profundas.

Para te ajudar a escolher a melhor opção para ver na data festiva, a CNN selecionou 8 produções que acabaram de chegar no streaming. Confira!

Confira 8 lançamentos de Natal para ver no streaming

“Operação Natal” (cinemas/ Prime Video)

Após o sequestro do Papai Noel – codinome: Das Neves, o Chefe de Segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) deve se unir a um infame caçador de recompensas (Chris Evans) em uma missão internacional para tentar salvar o Natal.

Além de Johnson e Evans, o elenco estrelado também conta com: Lucy Liu (franquia “As Panteras”), Kiernan Shipka (“O Mundo Sombrio de Sabrina”), Bonnie Hunt (“Doze é Demais”), Kristofer Hivju (série “Game of Thrones”), Nick Kroll (série “Big Mouth”), Wesley Kimmel (série “The Mandalorian”), e J.K. Simmons (“Whiplash: Em Busca da Perfeição”).

“A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter”

Em especial repleto de convidados, Sabrina Carpenter canta faixas do seu álbum natalino “Fruitcake” e outros sucessos clássicos de Natal. O especial apresenta números musicais, apresentações de comédia, duetos inesperados e outras surpresas.

Chappell Roan, Tyla, Shania Twain e Kali Uchis são atrações musicais, enquanto Quinta Brunson, Cara Delevingne, Kyle Mooney, Megan Stalter, Sean Astin e outros aparecem em papéis roteirizados.

“Nosso Segredinho” (Netflix)

Estrelado por Lindsay Lohan (“Meninas Malvadas“), Ian Harding (“Pretty Little Liars”), Kristin Chenoweth (“Descendentes”) e Jon Rudnitsky (“De Volta Para Casa”), o filme traz um ex-casal que, cheio de ressentimentos, precisa passar o Natal na mesma casa já que seus parceiros atuais são irmãos.

“Sintonia de Natal” (Netflix)

O filme conta a história de Layla (Christina Milian), uma romântica que percorre Nova York em busca de um ingresso para um show natalino esgotado do grupo Pentatonix, na esperança de encontrar o homem dos seus sonhos, com quem cruzou há um ano e prometeu rever no evento.

“No Ritmo do Natal” (Netflix)

Na trama, uma ex-dançarina da cidade grande decide montar um espetáculo de Natal só com homens com o intuito de salvar o negócio dos pais em uma cidadezinha.

A produção é estrelada por Britt Robertson (“Uma Longa Jornada” e “Enquanto Estivermos Juntos”), Chad Michael Murray (“One Tree Hill” e “A Nova Cinderela”), Michael Gross (“O Ataque dos Vermes Malditos”), Maxwell Caulfield (“Grease 2 – Os Tempos da Brilhantina Voltaram”) e mais.

“Os Quebra-Nozes” (Disney+)

Ben Stiller interpreta Michael, um homem sério e obcecado pelo trabalho que, segundo a sinopse, se vê obrigado a cuidar de seus quatro sobrinhos “indisciplinados” na zona rural de Ohio, Estados Unidos, depois que eles ficam órfãos.

“Uma História (Quase) de Natal” (Disney+)

Animação de Alfonso Cuarón (“Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”), acompanha as aventuras de Moon, um pequeno e curioso filhote de coruja que, inesperadamente, se vê preso em uma árvore de Natal destinada ao Rockefeller Plaza. Ao tentar escapar da agitação da cidade, Moon conhece e se torna amigo de Luna, uma garotinha que também está perdida. Juntos, os dois embarcam em uma aventura emocionante para voltar para casa e reencontrar suas famílias.

“Doctor Who: Joy para o Mundo” (Disney+)

Especial da série de “Doctor Who” (2024), traz Joy abrindo uma porta secreta para o Hotel Tempo quando se depara com perigos, dinossauros e com o Doutor. Um plano mortal é posto em ação bem a tempo do Natal.