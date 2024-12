NBX e Acreano vencem e são finalistas do Campeonato Estadual de Basquete

Os times do NBX e do Acreano venceram os confrontos semifinais da fase de Rio Branco do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, neste sábado, 21, no ginásio do Meta, e conquistaram as classificações para a fase final da competição.

O NBX bateu o América por 40 a 38 e o Acreano derrotou Epitaciolândia por 61 a 50.

Triangular final

NBX, Acreano e Djalma Batista, de Tarauacá, disputam no próximo sábado, 28, na quadra do CERB, o título do Campeonato Estadual de 2024.

“Tínhamos a realização do Estadual como meta e felizmente chegamos na reta final. Vamos saber quem são os campeões no feminino e masculino e será missão cumprida”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.