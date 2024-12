A briga pública entre Neymar e Luana Piovani ganha mais um capítulo: agora, o jogador decidiu processar a atriz por difamação e injúria.

O atleta decidiu abrir a queixa-crime após Luana Piovani tê-lo chamado de “traidor de mulher grávida” nas redes sociais.

Na ação, Neymar alega que as declarações de Luana Piovani nas redes sociais teriam facilitado a divulgação de ofensas contra a honra do jogador. O teor da queixa-crime foi revelado no portal Leo Dias.