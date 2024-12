O governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu, nesta quinta-feira (12), no Palácio Rio Branco, o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, e a vice-cônsul, Maria Fernanda Pinheiro, que estão no Acre para a abertura da exposição “50 anos da Revolução dos Cravos”, que ocorre esta noite na Biblioteca Pública do Acre e se estende até 20 de dezembro.

O embaixador fica na capital acreana até esta sexta-feira (13) e, durante sua estadia, vai visitar autoridades e marcar presença na exposição que retrata as cinco décadas do movimento militar e popular que aconteceu em Portugal no dia 25 de abril de 1974, pondo fim à ditadura salazarista e restaurando a democracia no país.

Esta é uma data emblemática para os portugueses, que consideram o nascimento de um novo país. O evento é realizado pela Casa de Portugal e da Lusofonia do Acre, tendo o apoio do governo por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e Difusora Acreana. No encontro, o embaixador agradeceu ao governador pelo apoio e fortalecimento da cultura portuguesa no estado.

“É um prazer conhecê-lo em minha primeira visita ao Acre. Fiz questão de cumprimentar a autoridade máxima desse estado, que assim como outros, há uma comunidade portuguesa”, destacou Luís Ramos.

O governador Gladson Cameli colocou a estrutura do Estado à disposição. “É uma grande honra recebê-lo no nosso Acre, que é um estado patriota e acolhedor. Sua presença aqui mostra que estamos com o diálogo aberto, reforçando parcerias e fomentando o que temos de melhor. E, quando o senhor estiver em Brasília, vou retribuir esta visita”, disse.

Ao final da visita, Cameli presenteou o embaixador e a vice-cônsul de Portugal, Maria Fernanda Pinheiro, com produtos de marchetaria, que enaltecem a cultura acreana. Os dois agradeceram pelo acolhimento e todo o apoio que o governo tem dado para a conservação das tradições portuguesas no Acre. A casa de Portugal e da Lusofonia do Acre tem como objetivo resgatar, divulgar e manter vivas as culturas dos países lusófonos.

O embaixador ainda deve fazer visitas ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e à presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), desembargadora Regina Ferrari.