Novo vídeo mostra acidente que deixou coração de motociclista na pista

Um novo vídeo que circula pelas redes sociais mostra por outro ângulo imagens do acidente que matou o motociclista Hélio Sapiência, 65 anos, na manhã dessa quinta-feira (12/12), ao ser atingido por uma carreta Scania, na BR-163, próximo à rotatória do Posto Taquari, em Coxim, a 266 quilômetros de Campo Grande (MS).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima trafegava no sentido Silviolândia – Coxim e, ao atravessar a rodovia, foi atingida pela carreta que seguia no sentido sul – norte. O impacto causou múltiplas fraturas no corpo do motociclista, que morreu no local.

O condutor da carreta Scania relatou a testemunhas que transportava uma carga de adubo, que havia carregado no Rio Grande do Sul, com destino a Rondonópolis. Ele informou que viu o motociclista chegando na rotatória e percebeu que este observou apenas o sentido Norte da rodovia, sem verificar o tráfego no sentido Sul.

Pelas imagens, dá para ver que a carreta atropela a motocicleta e passa por cima da vítima, deixando seu coração exposto na via.