A educação integral é um modelo que vem se destacando e sendo cada vez mais adotado ao redor do Brasil, e o estado do Acre não fica de fora deste movimento que vem sendo observado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) fez levantamento dos dados e entre eles está o número de alunos na educação em tempo integral.

O estado do Acre registrou, entre os anos de 2023 e 2024, um aumento de 51,76% nos alunos matriculados em escolas integrais, saindo de 10.898 no ano anterior para 16.539 no atual ano. Caso a tendência se mantenha, os números em 2025 podem se aproximar dos 25 mil alunos estudando nesta modalidade no estado.

O montante de mais de 16 mil alunos está dividido da seguinte maneira: 3.648 em creches; 146 em pré-escolas; 4.708 no ensino fundamental; e 8.037 no ensino médio. Os dados são referentes às escolas municipais e estaduais.

Entre os municípios que contam com ao menos uma instituição de ensino com alunos na modalidade integral estão: Acrelândia; Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Já os municípios acreanos que não contam com alunos estudando em modelo integral são: Bujari, Porto Acre, Porto Walter, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira. Os dados estão disponibilizados no site do Governo Federal.