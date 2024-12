O que é o arsênio, ‘rei dos venenos’ encontrado em bolo que matou 3 pessoas

O exame laboratorial realizado no corpo de uma das vítimas e de dois sobreviventes que comeram bolo em uma confraternização em Torres, no Rio Grande do Sul, detectou a presença de arsênio. O resultado foi divulgado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27). A substância é altamente venenosa e pode levar à morte.

No exame do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes foram analisados o sangue de Zeli dos Anjos, que preparou o bolo, e do sobrinho-neto dela, uma criança de 10 anos, além de uma análise no sangue de Neuza dos Anjos, que morreu após comer o bolo. O arsênio foi encontrado nas três perícias. Zeli segue internada no hospital.

O que é o arsênio?

Conforme o Laboratório de Análises Químicas, Industriais e Ambientais da Universidade de Santa Maria, o arsênio é um elemento químico encontrado naturalmente em águas, solo e rochas. Sua forma inorgânica é altamente tóxica. As informações são do Correio do Povo.

A substância é conhecida pelo apelido de “rei dos venenos”, justamente por ser forte e discreto. Ele se caracteriza por ser um sólido de cor cinza metálico, mas pode se apresentar em outras cores, como o amarelo e o preto.

O arsênio já foi usado na produção de fármacos, para tratar doenças como a sífilis, mas foi sendo deixado de lado por conta de sua toxicidade. Na agricultura, foi utilizado na contenção de pragas e também chegou a ser usado na indústria dos cosméticos, até ser reconhecido como um produto que faz mal para a saúde.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o arsênio é uma das dez substâncias de maior preocupação para a saúde pública.

Presença da substância em alimentos

Segundo um texto publicado pela Companhia Estadual do Estado de São Paulo, a substância está presente em quantidades mínimas em vários alimento. Em frutos-do-mar, carnes e grãos, a concentração da substância é maior.

Em frutos-do-mar, o arsênio é encontrado predominantemente em sua forma orgânica, que é menos tóxica; em grãos, como o arroz, o arsênio se apresenta na forma inorgânica, assim como na ingestão de água contaminada. Teores menores são encontradas em derivados do leite, vegetais e frutas.

Sintomas após ingestão

Os sinais e sintomas clínicos iniciais de intoxicação aguda por arsênio são:

Dor abdominal;

Vômito;

Diarreia;

Vermelhidão da pele;

Dor muscular;

Fraqueza;

Intoxicação alimentar;

Reações similares a alergias.

Relembre o caso do bolo que matou 3 pessoas em uma confraternização no RS

Três pessoas morreram e outras duas foram hospitalizadas após comerem um bolo na terça-feira (24). As seis vítimas – quatro mulheres, um homem e uma criança – procuraram assistência médica no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes na madrugada de terça.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que sete pessoas da família estavam em casa, reunidas para o café da tarde, quando algumas começaram a se sentir mal.

Tatiana dos Santos e Maida da Silva tiveram uma parada cardiorrespiratória, segundo o hospital. Neuza dos Anjos teve causa da morte identificada como “choque pós-intoxicação alimentar”.

Segundo os investigadores, vários produtos fora da data de vencimento foram encontrados na casa da responsável pelo preparo do bolo, que também está hospitalizada.

Segundo o delegado Marcos Vinícius Veloso, que conduz as investigações, a maior concentração do veneno foi encontrada no sangue da mulher que fez o bolo, que está internada. A polícia apura se o caso se trata de um envenenamento ou intoxicação alimentar.

Os alimentos consumidos pela família foram apreendidos para perícia. A Polícia Civil encaminhou os corpos para necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Corpo de ex-marido de mulher que fez o bolo será exumado

O ex-marido da mulher que fez o bolo morreu em setembro por intoxicação alimentar. Na época, a morte foi dada como natural e não foi investigada pela polícia. Após o caso do bolo em Torres, a polícia abriu um inquérito e pediu a exumação do corpo.