O que se sabe sobre as vítimas do acidente aéreo na Coreia do Sul

O passageiro mais jovem a bordo do voo da Jeju Air, que caiu no sábado (28) no Aeroporto Internacional de Muan, era uma criança de três anos, e o mais velho tinha 78 anos, segundo o corpo de bombeiros, citando a lista de passageiros.

Até o momento o número de mortos no acidente é de 177 pessoas, afirmaram os socorristas, deixando apenas duas das 181 pessoas que estavam a bordo do avião desaparecidas.

Dois tripulantes — um homem e uma mulher — sobreviveram ao acidente e estão no hospital.

Uma semana de luto será realizada na província de Jeolla, na Coreia do Sul, para lembrar as vítimas do acidente de avião, anunciou uma autoridade durante declaração neste domingo (29).

Pior acidente aéreo em décadas

Pelo menos 177 pessoas morreram em acidente de avião na Coreia do Sul no sábado (28), segundo autoridades locais de bombeiros e resgate.

Este é o pior desastre aéreo do país em décadas. Duas pessoas sobreviveram, ambos tripulantes, enquanto duas estão desaparecidas.

O avião da Jeju Air transportava 175 passageiros e seis tripulantes quando fez uma aterrissagem forçada no aeroporto do condado de Muan. Todos a bordo eram sul-coreanos, exceto dois cidadãos tailandeses.