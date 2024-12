O que se sabe sobre queda de avião que deixou 10 mortos em Gramado

Um avião de pequeno porte caiu no centro da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22/12).

Os 10 passageiros que estavam no avião morreram. A aeronave privada era de propriedade do empresário paulista Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, 61, quem pilotava o avião. Ele viajava com sua esposa, três filhas, a sogra e outros familiares.

Em coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou não haver demanda por desaparecidos.

O avião voou apenas por cerca de 3 km e caiu minutos após a decolagem.

Pelas informações divulgadas até o momento, a aeronave se chocou com casas localizadas na Avenida das Hortênsias, uma das principais vias do destino turístico, que costuma receber muitos visitantes nessa época do ano por causa de suas elaboradas decorações natalinas.

O acidente acontece num momento em que o Rio Grande do Sul, que enfrentou enchentes históricas neste ano, promove o turismo para impulsionar a economia.

A Infraero informou que o avião decolou do município de Canela, que faz divisa com Gramado, às 9h15 da manhã e tinha como destino a cidade de Jundiaí, em São Paulo.a

A aeronave parece ter se chocado contra a chaminé de um prédio antes de bater no segundo andar de uma casa e cair sobre uma loja.

De acordo com relatos, alguns dos destroços também caíram numa pousada que fica nas proximidades.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Brigada Militar, da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Civil estão no local para prestar atendimento às vítimas e fazer investigações iniciais.

De acordo com esses órgãos, pelo menos 17 pessoas foram encaminhadas para um hospital da região, onde receberam os primeiros socorros. Destas, cinco já foram liberadas. Dois pacientes estão em estado grave, e um será transferido para tratamento em Porto Alegre.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do RS detalhou que o incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

O governador afirmou que esses indivíduos foram atendidos porque inalaram a fumaça do incêndio que começou logo após o acidente.

Leite detalhou que dois deles estão em estado grave porque também sofreram queimaduras.

O governador gaúcho detalhou que as informações preliminares dão conta que nenhum dos tripulantes da aeronave sobreviveu à queda.

“É uma situação que exige muita cautela para a remoção da aeronave, para evitar o colapso do prédio que foi atingido”, disse Leite, em vídeo publicado nas redes sociais.

“Maquinários estão sendo deslocados para fazer a remoção da aeronave e dos corpos e, ao longo do dia, com trabalho da perícia, vamos restabelecer a conexão da rota entre Canela e Gramado”, complementou ele.

Investigadores que integram o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já foram acionados para realizara investigação inicial do acidente.

“A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, afirmou o centro em nota.

Imagem mostra fumaça e profissionais de resgate no centro da cidade de Gramado, onde um avião caiu/Foto: Reuters

Manifestações das autoridades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou no X (o antigo Twitter) “solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado”.

“Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o Governo Federal está à disposição do governo do Estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, detalhou ele

Também no X, Paulo Pimenta (PT-RS), ministro da Secretaria de Comunicação do governo, disse que “acompanha de perto os desdobramentos do acidente junto a autoridades locais”.

“Envio minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia que acontece no nosso Estado.”

Ele também disse estar em contato com o prefeito da cidade de Gramado, Nestor Tissot (PP), e colocou “a estrutura do Governo Federal à disposição da prefeitura e dos moradores”.

Silvio Costa Filho (Republicanos), ministro dos Portos e dos Aeroportos, prestou “solidariedade às famílias das vítimas neste momento de dor” e afirmou ter conversado com o governador do RS e com as autoridades locais.

“Neste momento, os órgãos responsáveis estão mobilizados para prestar todo o apoio necessário e iniciarão o processo de investigação”, afirmou ele no X.

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP-RS) escreveu que “Gramado, a cidade das luzes natalinas, está tomada pela tristeza diante das vítimas do trágico acidente aéreo”.