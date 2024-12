Oficina gratuita de cinema capacita 10 indígenas do Acre em dezembro; veja como participar

A oficina de cinema “Criação Audiovisual: da Ideia ao Projeto” oferece uma formação gratuita de 40 horas/aula voltada para 10 agentes da rede de comunicadores indígenas do estado do Acre. As aulas serão ministradas pelo cineasta Tiago Melo no período de 16 a 20 de dezembro, das 8h às 17h, no Centro de Formação dos Povos da Floresta – anexo à Comissão Pró-Indígenas do Acre (CPI-Acre).

Durante cinco encontros intensivos, os participantes devem desenvolver atividades práticas de escrita de argumento de filme, construção de roteiro, preparação para filmagem, filmagem, montagem e finalização. Como exercício de conclusão, os alunos vão produzir um curta-metragem de forma coletiva

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição que está disponível em www.instagram.com/criacao. audiovisual, na bio do perfil, até às 23h59 do dia 13 de dezembro – e de forma gratuita. A oficina “Criação Audiovisual: da Ideia ao Projeto” é produzida pela Urânio Filmes com financiamento da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM) e do governo do Estado do Acre.