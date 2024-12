A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO/AC), da qual fazem parte a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Acre, Polícia Militar do Acre e Polícia Penal do Acre, realizou, nesta quarta-feira (4), a 18ª fase da operação Pente Fino e a operação Canto Cortado, na capital acreana.

A nova etapa da Pente Fino se iniciou com o indicativo de que uma mulher estaria envolvida no recebimento de uma carga de entorpecentes, que teriam como destino a cidade de Rio Branco.

As investigações encontraram suposto ponto de recebimento do envio, e com apoio da Polícia Militar do Acre, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), realizaram a ação.

A suspeita estava na posse de seis quilos de entorpecentes, que foram apreendidos, além disso foram confiscadas balanças de precisão e outros materiais que seriam utilizados no preparo e embalo das drogas para comercialização.

A operação Canto Cortado por sua vez foi realizada em parceria com policiais da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil do Acre (DENARC), para o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão. Duas prisões foram realizadas em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações surgiram após denúncias de tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e ameaças em diversos bairros da capital do estado. A dupla foi encaminhada à Polícia Federal para que os procedimentos cabíveis sejam tomados.