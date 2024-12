Os luxos de Braga Netto na prisão dentro do Exército

Preso desde sábado (14/12) por obstrução de Justiça no inquérito do golpe, o general da reserva Braga Netto está detido em uma sala da 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro, com direito a uma série de luxos.

O local, que foi adaptado para receber o militar, tem cama, ar-condicionado, geladeira, TV e um banheiro privativo. Segundo fontes do Exército, o local era usado como quarto do chefe de Estado Maior da unidade.

Primeiro general quatro estrelas preso na história recente do Brasil, Braga Netto tem direito a quatro refeições por dia: café da manhã, almoço, jantar e ceia. A comida é servida por outros militares de patente mais baixa.

Inicialmente, a Polícia Federal informou que Braga Netto ficaria preso no Comando Militar do Leste, no Centro do Rio. Por ordem do Comando da Força, porém, foi levado para a 1ª Divisão, na zona oeste.

O general foi detido em seu apartamento em Copacabana, zona sul da capital fluminense. A ação ocorreu no sábado, porque estava viajando com a família para Alagoas, de onde chegou na sexta-feira (13/12).