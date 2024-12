Papa Francisco em missa de Natal: “Há tantas desolações neste tempo”

Ao celebrar a Missa do Galo nesta terça-feira (24/12), na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco citou as guerras que ocorrem no mundo e afirmou que há muitas “desolações” nos dias atuais. A fala vem três dias depois das duras críticas contra os bombardeios na Faixa de Gaza, ante protestos das autoridades de Israel.

“Há tantas desolações neste tempo. Pensemos nas guerras, nas crianças metralhadas, nas bombas nas escolas ou nos hospitais”, pediu ele.

O papa também chamou os cristãos a “levantar a voz contra o mal e contra as injustiças cometidas diretamente sobre os mais pobres”.

Citando o Evangelho de Lucas, o papa pediu que se renove “a esperança cristã” , através da responsabilidade e compaixão. “E aqui, talvez, nos fará bem perguntar-nos sobre a própria compaixão: eu tenho compaixão? Sei ‘sentir com’? Pensemos nisso.”

Jubileu 2025

O papa inaugurou neste 24 de dezembro o Jubileu 2025 no Vaticano, com o rito de abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro nesta noite (às 15h, em Brasília). Este momento da Igreja Católica, que ocorre a cada 25 anos, vai durar até 6 de janeiro de 2026. Roma espera receber mais de 30 milhões de peregrinos durante o período.

Na véspera de Natal, na presença de quase 30 mil pessoas e com transmissão para todo o mundo, o pontífice abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro, simbolizando o início do Jubileu.

Com a saúde frágil aos 88 anos, Jorge Bergoglio conduziu os eventos sentado em uma cadeira de rodas. Ele se posicionou perante a grande porta de bronze e ficou em oração, enquanto soavam os sinos da Basílica.