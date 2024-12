Papai Noel nada com pinguins no Japão na véspera de Natal

Visitantes se reuniram no Sunshine Aquarium de Tóquio, no Japão, para assistir ao Papai Noel nadar com pinguins na véspera de Natal nesta terça-feira (24).

Compartilhando o tanque com cerca de uma dúzia de pinguins africanos, um mergulhador vestiu uma roupa azul de Papai Noel para conduzir um quiz educativo sobre as aves que não voam.

O público aprendeu mais sobre as espécies por meio do jogo, enquanto o mergulhador segurava cartões com uma cruz para uma resposta incorreta e um círculo para a correta.

Veja o Papai Noel com pinguins: