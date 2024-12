A 17ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ teve seu trajeto finalizado na Concha Acústica de Rio Branco, neste domingo (1).

Os participantes saíram do Skate Parque por volta das 17h. O evento finaliza com show do acreano Ferdiney Ryos e apresentações de drag queens locais.

VEJA QUEM PARTICIPOU DO EVENTO: