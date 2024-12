Parceria Mágica: O Boticário promove o City Tour Natalino aos influenciadores no Via Verde Shopping

O espírito natalino tomou conta de Rio Branco com uma ação especial promovido pelo grupo Boticário e parceria com o Via Verde Shopping, a RP do Boticário Jackie Pinheiro. O evento, intitulado City Tour Natalino, reuniu influenciadores digitais locais para celebrar a magia do Natal, destacando temas como união, confraternização e o prazer de presentear

A programação iniciou-se na Praça da Revolução, um dos cartões-postais mais emblemáticos de Rio Branco, especialmente decorada para o Natal. Localizada em frente ao Palácio Rio Branco, a praça é um ponto de encontro tradicional para famílias e amigos registrarem memórias festivas. Em seguida, o grupo seguiu para o Via Verde Shopping, um verdadeiro ponto de encontro natalino que encanta seus visitantes com decoração sofisticada e envolvente. O shopping, conhecido por suas vitrines deslumbrantes e atmosfera mágica, se transforma a cada ano, proporcionando uma experiência única para quem busca imersão no espírito natalino.

Ao chegar ao shopping, os convidados foram recepcionados por um cortejo animado, conduzido por uma banda festiva, até a loja de O Boticário. O trajeto incluiu uma parada especial no pórtico instagramável da marca, localizado na entrada principal, proporcionando momentos inesquecíveis para fotos e vídeos. A recepção na loja contou com a presença da coordenação do Via Verde Shopping, da equipe de O Boticário e do franqueado Rafael Figueiredo, que prepararam uma experiência acolhedora para todos os convidados e visitantes que passeavam pelo shopping.

“Esta ação foi idealizada para criar um momento especial, que une a celebração do Natal à valorização de parceiros e influenciadores que divulgam marcas tão importantes como O Boticário. Queríamos proporcionar algo inesquecível, que também destacasse os cenários que fazem parte da história e da cultura de Rio Branco”, afirmou Jackie Pinheiro, responsável pela organização do evento.

Além de celebrar o Natal, a iniciativa também homenageou os influenciadores digitais que, ao longo do ano, contribuíram para promover a marca O Boticário, reconhecida como a mais amada do Brasil e eleita a melhor opção de presente natalino.

O City Tour Natalino, realizado em parceria com a agência Destino Acre, coordenada por Tali, proporcionou momentos de cultura, alegria e integração, marcando um evento que ficará para sempre na memória dos participantes.

