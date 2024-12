Passageiro relata “angústia” em voo que fez pouso de emergência em Brasília

Após uma falha obrigar pouso de emergência, os passageiros do voo LA3852, da Latam, que partiu do Aeroporto Internacional de Brasília com destino a Teresina, devem embarcar novamente nesta sexta-feira (27/12). A aeronave precisou sobrevoar a capital federal por aproximadamente 40 minutos até o pouso, por volta de 22h27. Como as falhas também afetaram os sistemas de comunicação da máquina, o comandante não conseguiu comunicar os passageiros sobre o ocorrido.

O estudante de jornalismo João Antônio Miranda, 20 anos, estava no voo acompanhado do pai e da tia, os três iriam desembarcar em Teresina para, em seguida, se deslocar para um município no interior do Piauí, onde vai ocorrer o casamento do irmão dele. Ele relata que a decolagem ocorreu normalmente, mas que, poucos minutos depois, perceberam que as coisas estavam fora do normal. “A gente percebeu que o avião estava demorando muito para atingir uma altura segura”, relata.

O jovem conta que costuma acompanhar casos sobre aviação e que já sonhou em ser piloto, por isso, percebeu que algo estranho estava acontecendo. “Eu fui para a parte de trás, onde meu pai estava, e disse: o avião teve algum problema e gastando combustível para pousar”, relata.

Outros passageiros foram percebendo com o passar dos minutos. “Conforme o tempo passava, mais as pessoas ficavam angustiadas”, disse. Segundo ele, não houve gritos, mas as pessoas permaneceram confusas e apreensivas. “Nós sobrevoamos duas vezes o Mané Garrincha e as pessoas não entendiam porque a gente estava voando tão baixo”, conta.

“Minha tia estava rezando e uma mulher, atrás de nós, me perguntava o que estava acontecendo”, completa.

O voo LA3852 decolou por volta de 21h35 em Brasília e pousou por volta de 22h21 no mesmo aeroporto. Em comunicado, a InfraAmérica, concessionária que administra o aeroporto, informou que o voo solicitou pouso por volta das 22h e aterrissou cerca de 20 minutos depois, sem intercorrência. “Por protocolo de segurança, as operações aéreas do terminal foram temporariamente suspensas até o pouso da aeronave, sendo retomadas às 22h27”, comunicou.

Os passageiros prejudicados com a falha da companhia foram realocados e embarcarão novamente na noite desta sexta no voo LA9003, que está previsto para decolar às 21h05. Ao Correio, a Latam declarou que “lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”.