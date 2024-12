PCDF, INSS e MPU: os concursos que vão bombar em 2025

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas pensam em mudar de emprego ou carreira. E uma boa oportunidade é entrar no universo dos concursos públicos. O Metrópoles listou (confira a seguir) os concursos para ficar de olho em 2025.

No projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) está reservado em torno de R$ 2,1 bilhões para a realização de concursos públicos em 2025. No entanto, esse montante será usado para atender as nomeações dos concursos em andamento, as vagas autorizadas e os estudos de autorizações para ampliação do número de postos.

A LOA também autoriza a contratação de 53,6 mil servidores para o poder Executivo no próximo ano.

Mas grande parte dessas vagas é destinada para o banco de professores, cargos administrativos na área da educação, bem como para a fixação de efetivo das polícias Civil e Militar custeadas pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Vale ressaltar que a quantidade de vagas abertas ainda depende de análise do Congresso Nacional, que ainda não aprovou o Orçamento de 2025. Ou seja, não é possível cravar quais áreas do serviço público vão abrir novos postos no próximo ano.

Concursos 2025 – Brasil

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu concurso para o cargo de perito médico federal. O certame preencherá, inicialmente, 250 vagas distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal.

Segundo o INSS, o concurso também prevê mais 250 vagas destinadas ao cadastro reserva.

A banca será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições estão abertas até 9 de janeiro. A taxa é de R$ 120.

Cargo: perito médico federal

Salário: até R$ 14,2 mil

Provas: 16 de fevereiro de 2025

Edital

PF

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou a realização de um concurso público da Polícia Federal (PF) em 2025. Serão ofertadas 192 vagas para cargos administrativos. Do total, 100 são para agente administrativo.

Ainda não há data para a realização do exame, mas as provas devem ser aplicadas no próximo ano.

Cargos: agente administrativo, assistente social, contador, enfermeiro, médico, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, estatístico, administrador, técnico em comunicação social, técnico em assuntos educacionais.

Provas: até o fim de 2025

Salário: não informado

Edital: aguarda publicação

MPU

O concurso do Ministério Público da União (MPU) é outro para monitorar. A publicação do edital está prevista para o primeiro trimestre de 2025 (janeiro, fevereiro e março).

Até o momento, não é conhecido o número de vagas. Os cargos abertos são para técnico e analista em diversas áreas de atuação, com vagas imediatas e cadastro reserva disponíveis.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca organizadora do 11º concurso público para servidores do MPU.

Os aprovados serão nomeados para qualquer um dos quatro ramos do MPU: Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Ministério Público Militar (MPM).

Cargos: técnico e analista em diversas áreas

Edital: será publicado no 1º trimestre de 2025

Embrapa

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) oferta 1.027 vagas imediatas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico. O período de inscrições terminam em 7 de janeiro. A taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 170.

Cargos: pesquisador, analista, assistente e técnico.

Salário: até R$ 12,8 mil

Provas: 23 de março de 2025

Edital

ICMBio

O edital do concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade (ICMBio) prevê o preenchimento de 350 vagas de nível superior em todas as regiões do Brasil.

Os cargos são para analista administrativo e analista ambiental, com salários iniciais de R$ 8.817,70. Segundo o Cebraspe, as inscrições terminam em 3 de janeiro. A taxa varia de R$ 93 a R$ 99.

Cargos: analista administrativo e analista ambiental

Salário: R$ 8.817,72

Provas: 23 de fevereiro de 2025

Edital

Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realizará concurso para vagas temporárias. Ele foi autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

No total, são 31 vagas destinadas ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao licenciamento ambiental. As inscrições se encerram às 16h de 7 de janeiro. Os interessados podem se inscrever pelo site da FGV, após pagar taxa de R$ 110.

Cargos: arqueologia, geoprocessamento de dados, antropologia, arquitetura, educação patrimonial e analista ambiental

Salário: entre R$ 6.681,70 e R$ 9.047

Provas: 23 de fevereiro de 2025

Edital

Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) fará novo concurso em 2025. São 545 vagas imediatas no nível médio e superior, além da formação de cadastro reserva para os 45 hospitais da rede e a administração central.

A banca organizadora é a FGV. As inscrições podem ser realizadas até 20 de janeiro. A taxa varia de R$ 85 a R$ 150.

Cargos: área médica, área assistencial e área administrativa

Salário: até R$ 17.978,62

Provas: 16 de março de 2025

Edital

TRT 15 – Campinas (SP)

Em novo concurso público, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas (TRT 15) pretende formar cadastro reserva dos cargos de analista judiciário e técnico judiciário, com salários até R$ 13.994,78.

A banca responsável pelo certame é a Fundação Carlos Chagas (FCC). As inscrições estarão abertas até 20 de janeiro, após o pagamento da taxa no valor de R$ 90 a R$ 110.

Cargos: analista judiciário e técnico judiciário

Salário: de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

Provas: 30 de março de 2025

Edital

Concursos 2025 – Distrito Federal

PCDF

Até o momento, há três editais de previstos para cargos na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em dezembro, foi aprovado novo concurso com 315 vagas para perito criminal, perito médico-legista e papiloscopista. Os salários previstos chegam a R$ 21 mil.

Espera-se, ainda, que um novo certame oferte 50 vagas imediatas para agente de custódia e 40 para delegado de polícia. Os salários para os cargos variam de R$ 11 mil a R$ 18 mil, respectivamente.

Cargos: perito criminal, perito médico-legista, papiloscopista, agente de custódia e delegado de polícia

Salário: de R$ 11 mil a R$ 21 mil

Edital: aguarda publicação

TRT 10ª Região

Organizado pela FGV, o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – DF/TO (TRT 10) oferta nove vagas para analista e técnico judiciário, com salários de até R$ 16.035,69.

As inscrições ficam abertas até 17 de janeiro de 2025. A taxa varia entre R$ 90 e R$ 120.

Cargos: analista judiciário e técnico judiciário

Salário: até R$ 16.035,69

Provas: 16 de março de 2025

Edital

PMDF

A Polícia Mlitar do Distrito Federal (PMDF) terá concurso público em 2025. São 147 vagas para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais, sendo 49 imediatas e 98 oportunidades em cadastro reserva.

O edital não foi divulgado, mas a previsão é de que os aprovados sejam convocados ainda em 2025.

CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ofertará 356 vagas em novo concurso. Os postos serão destinados para as carreiras de oficiais da saúde, combatentes e praças.

A expectativa é de que o edital de abertura do certame seja publicado no início de 2025.

Cargos: oficiais de saúde, combatentes e praças

Salário: não informado

Edital: expectativa é de publicação no início de 2025

Caesb

O edital do concurso da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) prevê 82 vagas imediatas e 220 oportunidades na formação de cadastro reserva. O certame é organizado pelo Cebraspe.

As inscrições começam em 8 de janeiro e seguem até 27 de janeiro. Os interessados precisam pagar taxa no valor de R$ 71 a R$ 92.