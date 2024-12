PCDF prende homem que planejava atentado e banho de sangue em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, neste domingo (29/12), na Bahia, quase na divisa com Goiás, um homem que planejava cometer um atentado em Brasília.

A prisão foi feita por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (DPCev) da PCDF. O investigado é Lucas Ribeiro Leitão (foto em destaque), 30 anos, um corretor de imóveis de Fortaleza (CE) que postou as ameaças recentemente, nas redes sociais.

Um dos planos dele seria “botar fogo” na capital do país. Em uma conta fechada no Instagram, Lucas também disse que faria um “ataque cirúrgico” e alertou que a segurança pública do Distrito Federal deveria ser aumentada em até “400 vezes”.

Ele disse, ainda, que fez uma promessa a “uma garota”, bem como a uma “série de pessoas”, e que só finalizaria a “missão” após ela ser “concluída”.

Homem-bomba

Recentemente, em 13 de novembro, Brasília viveu momentos de terror. Na data, Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, soltou fogos de artifício em um carro próximo ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados, pouco antes de se explodir e morrer em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Francisco Wanderley foi candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), em 2020, na cidade de Rio do Sul (SC), onde morava e era conhecido como Tiü França. Ele tinha se mudado para o Distrito Federal cerca de três meses antes, enquanto planejava o atentado, e morava em uma casa alugada em Ceilândia.