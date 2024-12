Pedro Antunes disputa última etapa da Fórmula Delta querendo o título; confira

Pedro Antunes disputa neste fim de semana no autódromo de Interlagos, em São Paulo, a última etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Delta. O garoto acreano chega para decisão da temporada como líder da categoria Pro com 178 pontos e o vice-líder Enzo Caporale soma 172.

“Teremos uma última etapa bastante disputada e o mais importante é chegar bem preparado”, comentou Pedro Antunes.

Carros na pista

Os carros foram para pista nesta sexta para dois treinamentos e o grid de largada será definido neste sábado, 21, a partir das 7h45 (hora Acre).

1ª e 2ª

A primeira corrida da 8ª etapa será disputada neste sábado, 21, às 12h35(hora Acre) e a segunda corrida, a decisão do campeonato, vai ser no domingo, 22, às 11h30 (hora Acre).