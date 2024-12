Pequenos gigantes: relembre os 10 atores mirins mais populares dos últimos tempos

O dom da arte não tem idade e os atores mirins comprovam isso. Seja em séries de sucesso ou filmes emocionantes, esses jovens talentos deixam sua marca na história da mídia.

Pensando nisso, para celebrar o Dia Internacional da Criança na Mídia, listamos os 10 atores mirins mais comentados dos últimos tempos. Confira:

Millie Bobby Brown

Antes de conquistar fama mundial como Eleven em Stranger Things, Millie Bobby Brown iniciou sua carreira aos 8 anos, atuando em pequenos papéis na televisão.

Larissa Manoela

A atriz começou sua carreira ainda criança e se tornou um ícone das novelas brasileiras, estrelando sucessos como Cúmplices de um Resgate e conquistando milhões de fãs ao longo dos anos.

João Gabriel D’Aleluia

Conhecido como Yuri de Pantanal (2022), João ganhou notoriedade por sua atuação natural e carismática.

Marsai Martin

Além de interpretar, Marsai Martin se tornou a mais jovem produtora executiva de Hollywood com o filme Pequena Grande Vida aos 14 anos.

João Guilherme

Filho do cantor Leonardo, João Guilherme ganhou destaque ao protagonizar Cúmplices de um Resgate. No auge até os dias atuais, João foi um atores mirins mais populares da novela.

McKenna Grace

Além de atuar em grandes produções como Capitã Marvel e Annabelle 3, McKenna também é cantora e compositora.

Maisa Silva

Famosa desde a infância, Maisa encantou o Brasil no comando do Bom Dia & Cia ao lado de Yudi. Logo depois se tornou um dos rostos mais queridos do Brasil, encantando o público com sua espontaneidade e carisma.

Daniel Radcliffe

O eterno Harry Potter iniciou sua trajetória como um dos atores mirins mais conhecidos aos 11 anos.

Sophia Valverde

Conhecida por interpretar Poliana na novela As Aventuras de Poliana, Sophia cativou o público com sua doçura e talento.

Selena Gomez

Antes de se tornar uma cantora de sucesso, Selena brilhou na TV como Alex Russo em Os Feiticeiros de Waverly Place, se tornando uma das maiores estrelas mirins da Disney.