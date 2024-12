A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (18), a Operação Tapirus, que cumpriu 27 mandados judiciais nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rio Branco e Rodrigues Alves, sendo destes, 15 de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva.

A operação, que teve o apoio das polícias Civil, Militar (6º BPM/GOE), Penal e do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), teve o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, no estado do Acre.

As investigações tiveram início em abril deste ano, após apreensão de 20 munições calibre 5.56mm, 77 kg de cloridrato de cocaína e 6 kg de skunk, e ainda, a prisão de uma pessoa em posse de material ilícito.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul, onde poderão responder judicialmente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.