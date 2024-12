PF deflagra operação e identifica líderes de grupo especializado em contrabando de cigarros

A Polícia Federal deflagrou mais uma operação na manhã desta quarta-feira (11), denominada Niebla. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em contrabando de cigarros da Bolívia para o Brasil.

“A investigação, que começou em janeiro de 2023, após a prisão em flagrante de um dos integrantes da organização criminosa, revelou um sofisticado esquema de transporte de mercadorias ilegais pela BR-317, ligando as cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Rio Branco, no Acre, com a utilização de “olheiros” e “batedores” posicionados ao longo da rodovia”, diz a nota enviada pela PF.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Sena Madureira/AC e Plácido de Castro/AC.

A polícia informou ainda que dois indivíduos foram identificados como líderes da organização criminosa, “um dos quais inclusive mantinha um estabelecimento comercial para a venda das mercadorias contrabandeadas”.

“A Operação Niebla, além de desarticular a organização criminosa, visa prevenir futuras atividades ilícitas. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e desmantelar toda a rede criminosa”, finaliza.