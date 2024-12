Pioneiro no Acre, Brechó Chic completa 10 anos e prepara edição especial; veja detalhes

A empresária Patrícia Dossa, a colunista social Roberta Lima e a odontóloga Annamaria Aragão, sócias do Brecho Chic, apostaram na ideia de montar um brechó com enfoque de produtos de luxo, e garantem que se surpreendem com o sucesso do empreendimento.

Engana-se quem pensa que por lá só encontram roupas que estão longe das tendências atuais e desgastadas pelo uso.

“Recebemos muitas peças com etiqueta e muita coisa que está nas vitrinas. São pessoas que compram muitas vezes por impulso e depois percebem que a peça não as favoreceu e acabam repassando ao brechó”, conta Patrícia. A prática não só é boa para o novo dono, como para quem se desfaz da peça. “A gente faz toda curadoria das roupas, que eu acho que também é o nosso diferencial. Pegamos coisas bacanas, de marcas famosas e caras, na maioria nova e seminova, fazemos a triagem, colocamos preço em conta, que dê para as nossas clientes pagarem. É assim que funciona e é sucesso em todas as edições”, fala Roberta.

A moda dos brechós

Muita gente já ouviu falar no termo slow fashion (uma moda lenta), que remete a brechós e bazares. O termo inglês prega, dentre várias bandeiras, a reutilização de peças encontradas em bazares e brechós, como forma de preservar o meio ambiente.

A tendência virou febre entre fashionistas famosos e não famosos, que aderiram ao movimento mundial que prega o consumo consciente.

Mas, entender o que é brechó vai muito além de conhecer lojas que vendem roupas e objetos de segunda mão. É compreender que existe uma experiência única de garimpar peças – muitas delas cheias de estilo e história-, além de adquirir marcas nacionais e internacionais .

Mercado em crescimento

O mercado do brechó vem crescendo muito. Para o Instituto de Economia Gastão Vidigal, da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), o mercado de roupas usadas vai ultrapassar o varejo de roupas novas em 2025. O aumento no número de brechós e plataformas on-line de second hand reflete o contínuo crescimento do segmento de revendas, que cresce 7x mais do que o mercado tradicional.

Responsável por uma movimentação de bilhões de dólares anualmente, a indústria da moda é dominada por conglomerados e grandes grifes que determinam os preços dos produtos baseados em critérios de exclusividade, gerando um mercado fashion cada vez mais inacessível. Frente a esse cenário, o consumidor passou a buscar alternativas que valorizem os menores preços e a sustentabilidade. Além disso, as novas gerações têm novas prioridades de consumo e demandam responsabilidade social das etiquetas.

Trajetória de uma história de Sucesso

Mas, adentrar nesse mercado no Acre, onde o consumo tradicional de moda é bem expressivo, nem sempre foi fácil!.

Roberta Lima relata que a ideia surgiu após ser convidada para ir num brechó em Manaus, onde se surpreendeu com as peças e os preços.

“ Fiquei impressionada com tanta roupas, sapatos, bolsas e acessórios lindos, de marcas famosas, com preços muito baixos, e na hora pensei: porque não levar pro Acre essa ideia?”.

Após conversar com uma turma de amigas, resolveram desapegar de peças novas e semi-novas, começando assim o primeiro bazar chique do Estado.

Muitos acharam que não haveria um público pagante para as peças, tendo em vista serem usadas, num preconceito velado. Mas a primeira edição foi um sucesso de público e vendas.

Mas nem tudo é fácil. Tanto que o empreendimento, que começou com 12 mulheres, hoje só conta com três sócias. São meses que se reúnem garimpando as peças, catalogando, etiquetando e higienizando. Mas a satisfação de colaborar com a moda sustentável, trazendo oportunidade de circular peças que muitas vezes são desejos de consumo, não tem preço!

“Ver uma cliente nossa usando um bolsa de marca cara, como uma Louis Vuitton, e realizando assim um sonho de consumo, é muito bacana “, relata a sócia Annamaria Aragão.

Brechó Chic

São mais de 2 mil peças, entre roupas, sapatos e bolsas, e o público alvo são mulheres, crianças e adolescentes.

É estimado um público de mais de mil pessoas, e as vendas podem ser feitas no cartão de débito, crédito ( 2X sem juros) e dinheiro.

O Brechó Chic começa neste sábado, 14, das 9h às 18h, terminando no domingo, 15, das 10h às 16h, na Acisa . A entrada é livre.