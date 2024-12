A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) informa que, durante o recesso forense de 2024/2025, funcionará em regime de plantão para atender apenas casos urgentes. Esse plantão estará disponível tanto na capital, Rio Branco, quanto nos municípios do interior.

O período de plantão será do dia 20 de dezembro de 2024 ao dia 6 de janeiro de 2025. Exemplos de casos urgentes atendidos durante o plantão incluem:

•⁠ ⁠Mandados de segurança;

•⁠ ⁠Busca e apreensão de crianças e adolescentes;

•⁠ ⁠Habeas corpus;

•⁠ ⁠Pedidos de liberdade provisória;

•⁠ ⁠Solicitações de UTI aérea;

•⁠ ⁠Bloqueio de contas bancárias;

•⁠ Corte indevido do fornecimento de energia⁠, entre outros.

Como entrar em contato durante o plantão :

•⁠ ⁠Rio Branco:

Telefone: (68) 99927-5436

E-mail: [email protected]

•⁠ ⁠Interior do estado:

E-mail: [email protected]

Retorno do atendimento normal

O atendimento ao público em todas as unidades da DPE/AC, assim como o chat e o agendamento online para atendimento presencial, será retomado no dia 7 de janeiro de 2025.

Para mais informações, entre em contato pelos canais indicados.