Polícia apreende maior carga de produtos de marcas luxuosas, avaliada em R$ 10 milhões

No último dia 13 de dezembro, uma operação do Gefron apreendeu a maior carga de descaminho da história do Acre, em uma abordagem na BR-364, em Rio Branco.

O caminhão estava carregado com cerca de 30 mil camisetas de marcas renomadas, como Tommy Hilfiger, Lacoste, Armany, Boss e burberry, avaliadas em aproximadamente R$ 10.450.000,00.

De acordo com a polícia, os produtos, oriundos do Peru, estavam sem documentação fiscal e seriam enviados para várias regiões do país, configurando crime de descaminho, quando há ilusão, ‘no todo ou em parte, do pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria’.

As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal para os procedimentos legais.